В Болгарии на пляж выбросило военный дрон — СМИ

15 сентября 2025, 9:45

О находке в редакцию Flagman сообщил читатель. Он увидел дрон на берегу во время утренней прогулки. Фото БПЛА он направил журналистам и сообщил спасателям об инциденте.

Они вызвали полицию и экспертов. Территорию оцепили, чтобы безопасно убрать БПЛА с пляжа.



Flagman отметило, что дрон "в плачевном состоянии". По мнению СМИ, это, вероятно, был разведывательный беспилотник. У него не было задней части и правого крыла. Это может свидетельствовать о том, что его сбили, отметил автор статьи.



Подобный случай произошел ровно месяц назад, 12 августа. Тогда разбитый беспилотник также обнаружили неподалеку от Бургаса. СМИ предполагали, что это мог быть российский разведывательный БПЛА "Орлан-10", потерянный в ходе одной из атак страны-агрессора рф на Украину.