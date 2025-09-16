16 сентября 2025, 12:15

ЗСУ навчатимуть поляків збивати дрони на базі НАТО

Через небезпеку в Україні, ЗСУ прибудуть на базу НАТО за кордоном, щоб навчити польських військових збивати дрони, повідомляє МЗС Польщі.

