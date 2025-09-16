16 сентября 2025, 13:15

РФ хоче знищити залізничну інфраструктуру, — "Укрзалізниця"

З липня росіяни здійснюють масовані атаки по ключових вузлових станціях: одночасно б’ють по вокзалах, депо та тягових підстанціях, аби повністю зруйнувати транспортні вузли.

