Чи готова армія Китаю до нейро-управління безпілотниками?

Китайська команда військових медиків і університетів представила демонстраційний дрон, який стартує за командою мозку через EEG-шапочку — звучить як наукова фантастика, але тепер це показують у практиці.



Якщо система працює так, як заявляють розробники, це може змінити спосіб керування деякими класами БПЛА; проте реальні бойові можливості та надійність такого підходу залишаються під великим питанням.

За заявленим принципом, EEG-сигнали зчитуються зі скальпа, алгоритми інтерпретують певні патерни наміру («думка про взліт») і перетворюють їх на команду для апарата. Технічно це — поєднання нейроінтерфейсів, машинного навчання й низькошвидкісних командних каналів. Водночас існує кілька критичних обмежень, які потрібно врахувати: EEG дає дуже шумні й слабкі сигнали, чутливі до рухів, електромагнітних завад і фізичного стану оперативника; надійне розпізнавання намірів вимагає великої кількості індивідуального навчання моделей і ретельної калібрування.У тактичному вимірі нейро-управління дає певні переваги у швидкості комунікації «людина — машина» в умовах, коли руки зайняті або коли потрібні мовчазні команди. Це може бути корисно для керування дрібними розвідувальними апаратами, роями мікродронів у міських умовах або для евакуації/пошукових завдань у складній обстановці. Проте радикального перелому в керуванні далекобійними ударними БПЛА чи в автономних кластерах воно не приведе доти, доки не буде вирішене питання надійності, безпеки каналів і стандартів інтерфейсів.Нейро-дрони Китаю — цікавий технологічний крок і майданчик для подальших досліджень, але далеко не «зміна правил гри» зараз. Практична цінність таких систем буде визначатися не самою можливістю «запустити дрон думкою», а здатністю гарантувати надійність, безпеку та відмовостійкість у реальних бойових умовах.