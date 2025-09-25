Макрон призвал не отвечать огнем на "проверки" воздушного пространства НАТО

25 сентября 2025, 10:45

Президент Франции Макрон в интервью France 24 заявил, что НАТО следует «более решительно» реагировать на случаи нарушения воздушного пространства стран-членов.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы автоматически сбивать российские самолеты в случае нарушений с их стороны: «В случае новых провокаций мы должны реагировать немного более сильно… не следует открывать огонь, когда очевидно, что речь идет о проверках».



При этом, отвечая на вопрос о том, готова ли Франция поддержать Польшу в случае, если она решит сбивать воздушные объекты над своей территорией, как предупреждал премьер Польши Туск, Макрон подчеркнул, что речь идет о потенциальных будущих нарушениях воздушного пространства. Он заявил, что реакция в таких случаях будет пропорциональной, однако отказался обсуждать гипотетические сценарии, пояснив, что «не хочет быть слишком предсказуемым».





















