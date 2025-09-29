Три вещи, которые специалисты советуют проверять в своем телефоне

29 сентября 2025, 17:45

Современный смартфон — это не только средство коммуникации, но и дверь в личную жизнь владельца.

Фото, логины в банковские приложения, сообщения, диктофон, рабочие чаты, сканы паспорта, камера, микрофон — всё это часто дублируется в разных приложениях и облаках. Важно понимать: к этому может получить доступ не только владелец гаджета.



Но и паниковать не нужно. Достаточно раз в месяц проводить «цифровую гигиену»: заходить в настройки, убирать лишние разрешения, сбрасывать рекламный ID и проверять, кто залогинен в ваших мессенджерах.



Проверьте список приложений с доступом к геолокации. Если там есть, например, «Flashlight Pro» или случайные игры, которые вы уже не используете, возможно, кто-то получает данные о вашем местоположении каждые несколько секунд.



Зайдите в раздел «Администрирование устройства» или «Профили». Если там отображаются профили вроде «WiFi-Corp» или «MobileAdmin», а вы подключались к бесплатным сетям, это может означать, что кто-то имеет возможность менять настройки вашего телефона, следить за экраном и видеть, что вы делаете в реальном времени.



Проверьте «Активные сеансы» в Telegram, Gmail, WhatsApp и других мессенджерах. Там должно быть только ваше текущее устройство. Если вы видите сессии из других городов или стран, возможно, кто-то посторонний читает вашу переписку. Даже на старом телефоне или ноутбуке могут остаться активные сеансы, которые сможет использовать новый владелец устройства.