"Талибан" полностью отключил интернет в Афганистане

30 сентября 2025, 9:15

Об этом вечером 29 сентября сообщила организация NetBlocks. Также есть перебои с мобильной связью.

Оппозиционное издания KabulNow подтвердило, что предоставление интернет-услуг прекращено по всей стране, Афганистан фактически оказался оторванным от внешнего мира. Мобильная связь, по данным издания, некоторое время работала в ограниченном режиме, но затем и ее отключили.СМИ пишут, что раньше "Талибан" уже ограничивал работу интернета, но это впервые в истории страны, когда не работают ни интернет, ни мобильная связь.Руководство "Талибана" публично не комментировало отключение интернета, однако на прошлой неделе некоторые его представители, анонсируя такой шаг, заявляли, что он направлен на "предотвращение безнравственной деятельности".