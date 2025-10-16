Китай бере приклад із російсько-української війни: танки як заміна САУ

16 октября 2025, 12:45

Після трьох років бойових дій в Україні навіть китайські військові теоретики визнають: роль танків змінюється.

За досвідом війни, де бронетехніка дедалі частіше використовується не у проривах, а як засіб непрямого вогню, Китай почав офіційно розглядати танки як ерзац-САУ — інструмент для ураження цілей із закритих позицій.

Офіційна газета Народно-визвольної армії Китаю опублікувала інтерв’ю з командиром неназваної танкової бригади, який заявив, що нові танки Type 100 оснащуватимуть додатковими сенсорами та радарами для наведення вогню на дальність, що перевищує звичайні танкові стандарти. Публікація має ознаки пропагандистського матеріалу, проте її поява в офіційному виданні свідчить: концепція отримала політичне схвалення.Ідея не нова — на полі бою в Україні танки вже активно використовуються у режимі «імпровізованих САУ». Через позиційний характер війни та насиченість фронту безпілотниками артилерія працює під постійним контролем противника, тож броньовані машини зі 125-мм гарматами дедалі частіше ведуть загоризонтний вогонь.Китайські інженери, очевидно, уважно відстежують цей досвід. На новому Type 100 планується інтеграція радарів для визначення координат цілей і точного наведення, що робить танк більш схожим на спеціалізовану САУ. Аналогічні тенденції вже спостерігаються і в Європі: італійська Leonardo розробила 120-мм гармату з дальністю до 30 км, а компанія MBDA створює керовані ракети, які запускаються з танкових стволів.Теоретично така трансформація виглядає логічною — майбутні війни дедалі більше залежать від дальності, точності та автономності вогню, а не від броньованого прориву. Ймовірніше, це сигнал — спроба продемонструвати, що Пекін здатен переосмислювати бойовий досвід сучасних війн і використовувати його у власних військових програмах.