Словакия предоставит помощь энергосистеме Украины на €500 тыс. — Сибига

20 октября 2025, 9:15

По словам главы МИД Украины, во время межправительственных консультаций в словацком городе Кошице Словакия объявила о выделении пакета помощи энергетической системе Украины на €500 тыс.



Еще €300 тыс. страна выделит на строительство укрытий в украинских школах.