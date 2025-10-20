ГлавнаяНовости
20 октября 2025, 9:15

Словакия предоставит помощь энергосистеме Украины на €500 тыс. — Сибига

По словам главы МИД Украины, во время межправительственных консультаций в словацком городе Кошице Словакия объявила о выделении пакета помощи энергетической системе Украины на €500 тыс.

Еще €300 тыс. страна выделит на строительство укрытий в украинских школах. 


