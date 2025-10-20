США заинтересованы в украинских дронах — Трамп

20 октября 2025, 10:15

Зеленский сказал, что предложит Трампу соглашение об обмене дронов на Tomahawk. Он отметил, что война в Украине очень технологична, и Tomahawk могут использоваться в сочетании с "тысячами дронов".

"Вот почему нам нужны Tomahawk. Но Соединенные Штаты имеют очень мощное производство, и Соединенные Штаты имеют Tomahawk и другие ракеты, очень мощные ракеты. Но они могут иметь наши тысячи дронов. Вот почему мы можем сотрудничать, мы можем усилить американское производство", — добавил он.



Трамп ответил, что США заинтересованы в украинских дронах.



"Они делают очень хорошие дроны", — заявил он.









