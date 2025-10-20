Австрия согласилась на новые санкции ЕС против России

Вена заявила, что поддержит последний пакет санкций Евросоюза против России, что кардинально меняет ее прежнюю позицию и устраняет ключевое препятствие для голосования в начале следующей недели.
20 октября главы МИД стран ЕС соберутся в Люксембурге, где планируют завершить работу над 19-м пакетом санкций против Москвы.
Ранее сообщалось, что принятие пакета мер зашло в тупик, поскольку Австрия потребовала от ЕС разморозить некоторые российские активы в качестве компенсации австрийскому Raiffeisen Bank International за штрафы, введенные Россией. Для принятия пакета мер необходима единогласная поддержка 27 государств-членов ЕС.
