20 октября 2025, 14:15

Австрия согласилась на новые санкции ЕС против России

Вена заявила, что поддержит последний пакет санкций Евросоюза против России, что кардинально меняет ее прежнюю позицию и устраняет ключевое препятствие для голосования в начале следующей недели.



20 октября главы МИД стран ЕС соберутся в Люксембурге, где планируют завершить работу над 19-м пакетом санкций против Москвы.



Ранее сообщалось, что принятие пакета мер зашло в тупик, поскольку Австрия потребовала от ЕС разморозить некоторые российские активы в качестве компенсации австрийскому Raiffeisen Bank International за штрафы, введенные Россией. Для принятия пакета мер необходима единогласная поддержка 27 государств-членов ЕС.

