Иран совершил кибератаку на компании и "критически важные" организации Израиля

23 октября 2025, 8:15

За последние недели была зафиксирована волна иранских кибератак на компании и «критически важные» организации Израиля.

Согласно данным национального киберуправления Еврейского государства, атаки были совершены на более чем 10 компаний, многие из которых представляют компьютерные услуги экономическим предприятиям страны Отмечается, что израильский медицинский центр «Шамир Ассаф Арофе» также был среди атакованных объектов.



В ходе расследования выяснилось, что во многих атаках злоумышленники использовали украденные или раскрытые имена пользователей и пароли для проникновения в системы.









