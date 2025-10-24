ГлавнаяНовости
24 октября 2025, 8:15

Маск хочет заменить людей роботами

Илон Маск хочет создать миллионную армию роботов Optimus, которые освободят человечество от работы.

Массовое производство начнётся в конце следующего года.


