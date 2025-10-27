Google запустив в Україні медіакампанію “Як залишатися в безпеці онлайн”

27 октября 2025, 18:45

У сучасному світі ми проводимо дедалі більше часу в інтернеті – працюючи, навчаючись, роблячи покупки чи спілкуючись із друзями та рідними. Разом із новими можливостями зростають і ризики – від фішингових листів до шахрайських сайтів і спроб викрадення особистих даних.



До Місяця кібербезпеки Google запустив медіакампанію “Як залишатися в безпеці онлайн”, щоб розвивати навичку кіберобізнаності українцям. Один із найкращих способів захисту – знати, на що слід звертати увагу, і тому Google підготував поради й інструменти, які допоможуть почуватися безпечніше в Інтернеті.



В межах медіа кампанії Google розповідає про основні інструменти, що стануть на захист вашої кібербезпеки, зокрема ключі доступу та Менеджер паролів Google та поради українцям як розпізнати шахрайські електронні листи, розпізнавати шахрайство за допомогою дзвінків і текстових повідомлень та як уникнути шахрайства під час пошуку в Інтернеті.



Як розпізнати шахрайські електронні листи



Найпростіший спосіб уникнути шахрайства з електронною поштою – скористатися вбудованими засобами захисту Gmail. Однак, незалежно від того, яку платформу ви використовуєте, ось на що слід звертати увагу, коли отримуєте підозрілий лист.

Остерігайтеся листів від незнайомців. Будьте обережні, відкриваючи електронні листи від людей, яких ви не знаєте, і будьте особливо уважні, якщо хтось запитує у вас особисту інформацію.



Добре подумайте, перш ніж відповідати на термінові запити. Не взаємодійте з листами від незнайомців, які терміново просять вас надати особисту інформацію, особливо таку, як реквізити банківського рахунку, домашні адреси або номер кредитної картки.



Перевірте електронну адресу відправника. Навіть якщо лист виглядає так, ніби він від надійного контакту — наприклад, вашого банку — наведення курсору на адресу відправника виявить справжнє джерело.



Перевірте, чи не підроблено домену адресу. Зловмисники часто використовують домени, що схожі на справжні, щоб обманути людей. Наприклад, замість домену @thisisgoodlink.com зловмисник може використати @thisisagoodlink.support.



Наведіть курсор на посилання, перш ніж натискати його, щоб переконатися, що URL-адреса не веде на шкідливий сайт.



Ігноруйте запити на скидання пароля, які ви не надсилали. Багато запитів на скидання пароля — це спроби зловмисників спонукати вас до взаємодії та ненавмисно надати доступ до вашого облікового запису. Якщо ви не запитували скидання пароля, просто видаліть лист.



Як розпізнавати шахрайство через дзвінки і текстові повідомлення



Усе більше людей отримують телефонні дзвінки й небажані текстові повідомлення з проханням надати особисту інформацію. Пам’ятайте: Google ніколи не телефонує користувачам щодо їхніх облікових записів.



Ставте багато запитань. Шахраї покладаються на обман, використовуючи дезінформацію, тому ставте багато запитань, щоб перевірити деталі, які вони мають про вас, і не надавайте жодної інформації у відповідь.



Не натискайте посилання, надіслані в текстових повідомленнях. Ніколи не завантажуйте застосунки, надіслані вам через текстові повідомлення з невідомих джерел.



Не повідомляйте тимчасові облікові дані. Двохетапна верифікація створена для вашої безпеки, тому тимчасовими паролями, посиланнями або кодами доступу ніколи не можна ділитися.



Уникайте термінових запитів від тих, хто телефонує, особливо якщо це стосується грошей чи особистої інформації. У застосунку Телефон на Android ви можете позначити всі дзвінки з певного номера як спам, щоб припинити отримувати від них дзвінки та повідомити про шахрая.



Звертайте увагу на попередження від вбудованих засобів захисту. Функції безпеки в Google Повідомленнях та застосунку Телефон від Google існують, щоб попереджати вас, коли щось виглядає підозрілим, надсилаючи сповіщення про те, що повідомлення, надіслане на ваш телефон, може бути використане для викрадення вашої особистої інформації.



Як уникнути шахрайства під час пошуку в Інтернеті



Щоб захистити вас у Пошуку, ми розробили правила й передові системи боротьби зі спамом, які допомагають підтримувати Пошук на 99% вільним від спаму й протидіяти спробам шахраїв обманювати людей. Публікуючи рекламу, ми використовуємо ШІ, щоб захищати користувачів від шахрайства, а також виявляти кіберзлочинців і шахраїв. Ось п’ять додаткових порад, які допоможуть вам залишатися в безпеці.



Якщо сумніваєтеся, дізнайтеся більше про оголошення та її автора. Ви можете перейти до Мого центру реклами (My Ad Center), щоб отримати інформацію про рекламодавця та дізнатися, чи пройшов він верифікацію, а Центр прозорості реклами (Ads Transparency Center) показує всю рекламу, верифіковану та опубліковану через Google.



Перевіряйте URL-адреси перед натисканням на невідомі посилання. Як і у випадку з посиланнями в електронних листах і текстових повідомленнях, наведіть курсор на підозрілу URL-адресу реклами, перш ніж клацнути її, щоб переконатися, що вона не є шкідливою.



Зберіть інформацію про вебсторінку, магазин чи компанію. Один зі способів отримати більше інформації про онлайн-джерело — це скористатися функцією «Про цей результат» (три крапки поруч із результатом пошуку), яка дозволяє дізнатися більше про сайти, як інтернет-магазин, перш ніж переходити на його сторінку.



Шукайте офіційні ресурси та остерігайтеся незвичайного форматування. Пошукові системи Google розроблені для відображення високоякісної, надійної інформації. Остерігайтеся дивного форматування, незвичайних шрифтів або неочікуваних символів чи емодзі, оскільки це може вказувати на підроблений сайт.



Якщо ви власник компанії, укажіть інформацію про способи підтримки клієнтів безпосередньо в Пошуку. Ми хочемо, щоб клієнтам було легко зв’язатися з легальними компаніями для отримання підтримки, і ми заохочуємо компанії дотримуватися цих кроків, щоб їхня офіційна інформація була доступною в Пошуку.



Що робити, якщо ви стали жертвою шахрайства



Якщо ваша інформація була шахрайським шляхом отримана, або якщо ви стали жертвою шахрайства, ось кроки, які ви можете зробити:



Змініть свої паролі та переконайтеся, що шахраї не змінили інформацію вашого облікового запису.



Зв’яжіться зі своїми банками та пов’язаними обліковими записами, щоб зупинити будь-яку подальшу шахрайську діяльність та доступ.



Підвищте свою безпеку та увімкніть: двохетапну перевірку, ключі доступу (passkey), менеджер паролів, захист від спаму та сповіщення Gmail, Режим посиленого захисту Безпечного перегляду в Chrome, а також використовуйте функцію «Увійти через Google», щоб забезпечити кращий захист усіх ваших онлайн-облікових записів.



Повідомте про злочин місцеві органи влади та державні установи.



Команди безпеки Google постійно відстежують нові шахрайські схеми, щоб захистити користувачів і ділитися актуальними спостереженнями. Серед найпоширеніших видів - фінансові шахрайства, підроблені інвестиційні пропозиції, підробки служб підтримки, шахрайські магазини, фішингові сайти та псевдо-лотереї.

