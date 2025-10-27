Россия испытала крылатую ракету "Буревестник" с ядерной установкой

27 октября 2025, 12:45

Россия испытала новую крылатую ракету 9М730 «Буревестник» с ядерной установкой, заявив, что она способна преодолеть любую систему противоракетной обороны.

Об этом сообщил президент Путин на встрече с военным командованием, посвященной ходу войны в Украине. Путин отметил, что «Буревестник» не имеет аналогов в мире и является результатом многолетней работы российских специалистов. Президент также поручил подготовить инфраструктуру для возможного развертывания нового оружия.По словам начальника Генштаба Герасимова, ракета пролетела ок. 14.000 км за 15 часов полета. Он подчеркнул, что испытание подтвердило ее почти неограниченную дальность и непредсказуемую траекторию.