ГлавнаяНовости
29 октября 2025, 15:15

ОЗУ во всём мире выросли в цене до 50% за пару месяцев

Основные причины: спрос от дата-центров и ИИ корпораций, которые заключают огромные долгосрочные контракты на поставки NAND и DRAM и выметают все остатки со складов. 
Оцените новость:
  • 0 оценок