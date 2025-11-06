6 ноября 2025, 13:45

Електрокари злетять в ціни

З 2026 року ввезти їх в Україну без розмитнення буде неможливо — нардеп Железняк зазначає, що пільги Уряд не продовжив.



Проте до кінця 2025 року в Україну ще можна ввозити електромобілі без сплати ПДВ (20%) та ввізного мита (10%).

