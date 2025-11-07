Акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску в размере $1 трлн

О таком решении было объявлено на ежегодном собрании акционеров Tesla, сообщили Business Insider и Bloomberg. Более 75% акционеров, принявших участие в голосовании, поддержали эту рекордную выплату.
Ни одному корпоративному руководителю никогда в истории не присуждались такие суммы. Если американский бизнесмен, самый богатый человек на планете Илон Маск ее получит, это может сделать его первым триллионером.
Чтобы получить полную выплату, Маску необходимо будет выполнить амбициозный план по значительному увеличению рыночной стоимости Tesla, возрождению ее слабеющего автомобильного бизнеса и запуску новых проектов в области робототехники.
Совет директоров Tesla предупреждал, что Маск уйдет с поста гендиректора, если акционеры не одобрят ему компенсационный пакет. Ожидается, что его будут выплачивать в течение следующего десятилетия.
