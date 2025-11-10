Дания собирается ввести запрет на соцсети для детей младше 15 лет

10 ноября 2025, 14:15

С таким предложением выступило министерство цифровизации Дании.



Оно ссылается на исследования, которые показывают, что из-за привязанности к соцсетям дети становятся все более несчастными.

"Речь идет о благополучии детей, об их свободе и праве на детство, которое определяется не уведомлениями и лайками, а любопытством и здоровым общением", — сказала министр цифровизации Кэролайн Стейдж.



Предполагается, что дети 13 и 14 лет смогут пользоваться соцсетями с согласия родителей.



Решение еще окончательно не утверждено, но, как отметило Reuters, большинство партий в парламенте заявили, что поддержат инициативу. При этом министерство пока не озвучило подробности, как процесс запрета будет контролироваться.



Чаще всего в Дании дети используют Snapchat, YouTube, Instagram и TikTok.



Euronews отметил, что это может стать самый масштабный план борьбы с детской зависимостью от соцсетей в странах ЕС. Ранее подобный запрет ввела Австралия.