Вучич: Война в Европе становится все более вероятной

"По мере того, как анализирую факты, я прихожу к выводу, что война между Европой и россией становится все более вероятной. Это не пустые слова. Все к ней готовятся. Это заявил чрезвычайно ответственный генерал", — сказал президент Сербии в интервью телеканалу Pink.
Так он прокомментировал заявление начальника Генерального штаба вооруженных сил Франции генерала Фабьена Мандона, который предупредил, что россия "может поддаться искушению" продолжить войну на континенте.
Вучич отметил, что нужно продолжать вкладывать больше средств в обороноспособность страны.
