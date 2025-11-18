Пол Маккартни выпустил немой трек против ИИ

18 ноября 2025, 8:15

Бывший "битл" выпустил трек Is This What We Want длинной в две минуты 45 секунд, пишет The Guardian. Однако в песне можно услышать только тихий шум и случайные стуки.

Таким образом Маккартни присоединился к другим музыкантам, которые пытаются убедить правительство Великобритании запретить технологическим компаниям обучать модели ИИ на их творческом контенте без одобрения или выплаты роялти. Они записали альбом Is This What We Want?, который заполнен такими же молчаливыми записями и будет отпечатан на виниле и выпущен позже в этом месяце.



Ранее британское правительство подписало сделки с компаниями ИИ, включая OpenAI, Google и Anthropic, чтобы стимулировать внедрение ИИ в правительстве и в экономике в целом. Это было сделано под давлением президента США Дональда Трампа. В парламенте обсудят этот вопрос не раньше следующего года.