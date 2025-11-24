24 ноября 2025, 14:45

Платформа Onlyfans сплатила у держбюджет України близько 66,6 млн. грн.

Це сталося протягом 2025-го, — повідомив Данило Гетманцев.



За словами голови фінансового комітету ВРУ, цей показник на 18% вище, ніж минулорічний.

