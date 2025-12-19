19 декабря 2025, 8:15

США приостанавливают программу розыгрыша грин-карт

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм аргументировала это тем, что стрельбу в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд) устроил Клаудио Мануэль Невес Валенте, который в 2017-м получил грин-карту.



Она добавила, что этого "гнусного человека никогда не должны были пускать в нашу страну".



"По поручению президента Трампа я немедленно распоряжаюсь, чтобы Служба гражданства и иммиграции США приостановила программу DV1 [лотерея на получение грин-карты], чтобы гарантировать, что больше ни один американец не пострадает от этой катастрофической программы", — заявила Ноэм.

