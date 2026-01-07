7 января 2026, 8:45

В "Резерв+" появились уведомления об отправленных бумажных повестках по почте

В уведомлениях указаны дата и время, когда нужно явиться в ТЦК и СП. При этом в Минобороны отметили, что порядок отправки повесток не изменился: они печатаются и доставляются через "Укрпошту" заказным письмом, опция уведомления появилась просто для удобства.



В ведомстве также подчеркнули, что это просто информационное сообщение, а не официальная повестка; функцию можно добровольно включить и выключить.

