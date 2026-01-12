Чехия планирует продлить действие "снарядной инициативы" для Украины

12 января 2026, 8:45

Чехия намерена продлить действие «снарядной инициативы», запущенной прошлым правительством Фиалы в 2024 г., благодаря чему Украина сможет получать боеприпасы для артиллерии и другого вооружения.

Об этом заявил глава МИД Чехии Мацинки на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Сибигой в Киеве.



«Я стал послом добрых дел - продолжение снарядной инициативы, которая чрезвычайно важна для Украины. Я рад, что нам удалось найти компромисс и консенсус, который обеспечит продолжение инициативы по боеприпасам», - отметил Мацинки.



По его словам, во время встречи обсуждались также поставки необходимой Украине военной амуниции и возможности участия чешского бизнеса в этих поставках.



Ранее премьер Чехии Бабиш неоднократно выступал против продолжения «снарядной инициативы». Позднее Бабиш сообщил, что инициатива по поставке боеприпасов для Украины будет продолжена при условии финансирования со стороны других государств.