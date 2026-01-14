14 января 2026, 10:15

Германия усиливает спецслужбы после диверсии на электростанции в Берлине

После диверсии на электростанции в Берлине, из-за которой 4 января десятки тысяч домохозяйств остались без электричества на несколько дней, глава МВД Германии Добриндт объявил о планах усилить спецслужбы и защиту критической инфраструктуры.



По словам Добриндта, речь идет о значительном увеличении численности персонала спецслужб, расширении полномочий в области цифровых технологий и ужесточении законодательства по охране электроснабжения, водоснабжения и телекоммуникаций. Особое внимание будет уделено наблюдению за левыми группировками в цифровом пространстве и выявлению потенциальных угроз инфраструктуре.



Разрабатываемый закон KRITIS предусматривает обязательные меры безопасности для операторов связи, стандарты информационной защиты цифровых сетей и систем управления, а также дополнительные проверки данных, чтобы предотвратить вторжения и саботаж.

