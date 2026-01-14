Германия усиливает спецслужбы после диверсии на электростанции в Берлине

После диверсии на электростанции в Берлине, из-за которой 4 января десятки тысяч домохозяйств остались без электричества на несколько дней, глава МВД Германии Добриндт объявил о планах усилить спецслужбы и защиту критической инфраструктуры.
По словам Добриндта, речь идет о значительном увеличении численности персонала спецслужб, расширении полномочий в области цифровых технологий и ужесточении законодательства по охране электроснабжения, водоснабжения и телекоммуникаций. Особое внимание будет уделено наблюдению за левыми группировками в цифровом пространстве и выявлению потенциальных угроз инфраструктуре.
Разрабатываемый закон KRITIS предусматривает обязательные меры безопасности для операторов связи, стандарты информационной защиты цифровых сетей и систем управления, а также дополнительные проверки данных, чтобы предотвратить вторжения и саботаж.
Последние новости
- Бизнес | Сегодня, 16:15
США и Индия обсуждают расширение сотрудничества в ядерной энергетике
- Интернет | Сегодня, 15:45
Компания Маска предложила иранцам бесплатный доступ в интернет через Starlink
- Технологии | Сегодня, 15:15
У Франції змінюють схему цін на ядерну електроенергію
- Технологии | Сегодня, 14:45
Bloomberg: Иран поставил РФ оружие на $4 млрд с конца 2021 г.
- Безопасность | Сегодня, 14:15
Греція продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року
- Безопасность | Сегодня, 13:45
Франція запустила рекрутингову кампанію добровільної військової служби
- Технологии | Сегодня, 13:15
Япония начала поиски редкоземельных металлов
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Бывшему президенту Южной Кореи может грозить смертная казнь
- Безопасность | Сегодня, 12:15
Под Харьковом был атакован терминал "Нової пошти" — ОВА
Последние материалы
- Обзоры | Сегодня, 9:06
Verbatim Sync & Charge USB4 - 240 Вт (31847) - USB-C - кабель для потужних пристроїв
- Обзоры | 28 декабря, 18:19
Verbatim GaN 240Вт (32205) – найпотужнішій мобільний адаптер серед тих, що я бачив
- Обзоры | 26 декабря, 11:31
Автономний Інтернет під час блекаутів: живлення роутера та ONU
- Обзоры | 24 декабря, 12:03
Logitech Wave Keys – твоя особливо ергономічна клавіатура
- Обзоры | 17 декабря, 22:06
Kingston Canvas Go! Plus SD – швидкісна карта для фотографів-екстремалів
- Аналитика | 16 декабря, 14:41
Гігабітний інтернет - інвестиція у домашній комфорт та майбутнє
- Аналитика | 14 декабря, 23:53
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: ПУМБ пропонує рішення EcoFlow в оплату частинами
- Аналитика | 8 декабря, 8:55
Дайджест найцікавішого за тиждень №17: знижки до 50% на продукцію EcoFlow та ракети Р-60 на БПЛА Shahed
- Обзоры | 8 декабря, 0:06
ColorWay CW-PHP01P – дитячий фотоапарат-принтер з МР3 та іграми
Популярные новости
- Бизнес | Сегодня, 16:15
США и Индия обсуждают расширение сотрудничества в ядерной энергетике 0.00
- Интернет | Сегодня, 15:45
Компания Маска предложила иранцам бесплатный доступ в интернет через Starlink 0.00
- Технологии | Сегодня, 15:15
У Франції змінюють схему цін на ядерну електроенергію 0.00
- Технологии | Сегодня, 14:45
Bloomberg: Иран поставил РФ оружие на $4 млрд с конца 2021 г. 0.00
- Безопасность | Сегодня, 14:15
Греція продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2027 року 0.00
- Безопасность | Сегодня, 13:45
Франція запустила рекрутингову кампанію добровільної військової служби 0.00
- Технологии | Сегодня, 13:15
Япония начала поиски редкоземельных металлов 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:45
Бывшему президенту Южной Кореи может грозить смертная казнь 0.00
- Безопасность | Сегодня, 12:15
Под Харьковом был атакован терминал "Нової пошти" — ОВА 0.00