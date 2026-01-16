16 января 2026, 11:15

Евросоюз снизил потолок цены на российскую нефть

Установленный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть за развязанную в Украине войну с 1 февраля будет снижен с $47,6 до $44,1 за баррель.



Ограничения предусматривают запрет на предоставление транспортных, страховых и финансовых услуг для поставок российской нефти, продаваемой выше установленного лимита.

