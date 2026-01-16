Полиция Валенсии проверяет Fortnite и Roblox после гибели ребенка

16 января 2026, 12:45

Ребенок покончил с собой рождественским утром. Судмедэксперты подтвердили самоубийство, но мотивы пока не установлены.

По словам родителей, в поведении сына не было ничего необычного. В школе исключают буллинг и говорят, что мальчик хорошо учился, лишь немного отставая по математике и английскому.Как пишет Levante-EMV, его родители развелись, и это было его первое Рождество без мамы; договорились, что праздники он проведет у отца. Полиция при этом проверяет чаты в Fortnite и Roblox, чтобы исключить возможное подстрекательство, давление или участие в опасных челленджах.