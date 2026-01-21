ГлавнаяНовости
21 января 2026, 11:45

У Украины будет свой аналог дрона Mavic — Федоров

"Уже в этом месяце тестируем определенное решение для замены этих дронов. У нас будет свой аналог [китайского] Mavic — камера та же, но дистанция полета больше". 


