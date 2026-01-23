В Facebook распространяются фейки от имени президента Азербайджана

23 января 2026, 11:15

Агентство по развитию медиа Азербайджана, что в соцсети Facebook появилось фальшивое заявление, якобы от имени президента страны, созданное с помощью технологии «дипфейк».

Агентство подчеркнуло, что этот контент не отражает реальность и направлен на введение в заблуждение пользователей и кражу личной информации.В MEDIA призвали компанию Meta удалить вредоносный контент и призвали граждан полагаться только на официальные источники информации. Агентство также отметило рост случаев кибермошенничества и распространения фейковых материалов на платформе.