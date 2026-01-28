28 января 2026, 11:15

Федоров анонсировал новую помощь от Франции

Министр обороны Украины Михаил Федоров провел телефонный разговор с французской коллегой Катрин Вотрен.



Федоров сообщил, что обсуждал с ней поставку Украине боеприпасов для систем ПВО SAMP/T и Crotale, а также дальнобойных средств. "Благодарен за готовность в ближайшее время передать дополнительные ракеты французского производства", — написал Федоров, не уточнив, о каких именно ракетах идет речь.



Также обсуждалась дополнительная передача Украине самолетов Mirage 2000-5 и противодействие "теневому флоту" РФ.

