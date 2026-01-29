ГлавнаяНовости
29 января 2026, 12:34

Польща передала Україні генератори зі стратегічних резервів МВС

Також країна доставляє обладнання за підтримки ЄС та через польський краудфандинг, повідомив повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч. 

Також обговорюється передача наметів і палива для генераторів. Мета — допомогти українцям пережити зиму та дати воїнам на фронті впевненість, що їхні родини в тилу в теплі.


