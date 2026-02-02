Украина увеличила импорт электрики — Зеленский

2 февраля 2026, 13:15

Больше всего последствия сегодняшней аварии ощутили в Киеве и центре Украины, Винницкой области, Чернигове, Харькове, Сумской области.

Сейчас ситуацию стабилизируют, рассказал президент в вечернем обращении.



Сложнее всего — в Киеве, где почти 3,5 тыс. домов в разных районах остаются без тепла.



"Город, коммунальные службы, энергетики обещают максимально исправить ситуацию по теплу на завтрашнее утро. Но темп этот должен быть быстрее... Вода сегодня должна быть у всех потребителей в Киеве. По отчетам есть, но проверяем. Очень внимательно", — заявил Владимир Зеленский.





