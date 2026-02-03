3 февраля 2026, 9:15

Швеція готується надати Україні один з найбільших пакетів військової допомоги

Зазначають, що Україна та Швеція обговорюють можливість додаткових внесків до ініціативи PURL (що забезпечує закупівлю американської зброї для України коштовм інших союзників), зокрема для придбання засобів протидії російським балістичним ракетам.

