Туск анонсировал 48-й пакет помощи Украине, в который войдет бронетехника

6 февраля 2026, 9:15

Стоимость пакета премьер-министр Польши оценил в 200 млн злотых ($55,9 млн).



"Сразу после возвращения я обсужу с министром обороны и генералами, как максимально эффективно поддержать Украину в борьбе с воздушной агрессией. Мы также обсудим расширение энергетического сотрудничества — Украина нуждается в энергии, а Польша стала ключевым партнером в поставках газа", — добавил Дональд Туск на пресс-конференции в Киеве.