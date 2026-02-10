10 февраля 2026, 10:15

Армения приобрела у США боевые БпЛА

Во время совместной пресс-конференции с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о значительном прогрессе в области военно-оборонного партнерства между странами.



"В рамках многолетнего сотрудничества в сфере безопасности и трехлетних непрерывных учений Eagle Partner, Армения приобрела у США беспилотные аппараты типа V-BAT, эффективность которых подтверждена богатым опытом применения", – сказал он.



Пашинян добавил, что эти БпЛА укрепят оборонные возможности Армении.

