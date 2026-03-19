В Барселоне разработали инструмент, который превращает язык жестов в голос

19 марта 2026, 10:45

Университет Помпеу Фабра совместно с компанией We Are Mortensen представил SignarIA — систему, которая преобразует язык жестов в синтезированный голос.

На каталанском. Проект создали после того, как в вузе появилась первая глухая студентка факультета журналистики, столкнувшаяся с трудностями на занятиях.Система фиксирует жесты через камеру, распознаёт сообщение и предлагает три варианта фразы с учётом контекста. Выбор делается мгновенно с помощью педали, после чего текст озвучивается. Пока доступен один голос, но в будущем планируются индивидуальные «звуковые идентичности» для пользователей. Если позволит финансирование.