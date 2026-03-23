Умер легендарный актер Чак Норрис

23 марта 2026, 13:15

О смерти известного мастера боевых искусств и актера сообщила его семья в соцсетях.

"С тяжелым сердцем наша семья сообщает о скоропостижной кончине нашего любимого Чака Норриса, которая произошла вчера утром. Хотя мы хотели бы оставить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и ушел с миром", — говорится в сообщении.TMZ сообщает, что Норрис был внезапно госпитализирован в среду или четверг. Накануне он тренировался и был в приподнятом настроении.Ему было 86 лет.