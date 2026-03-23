23 марта 2026, 13:15

Умер легендарный актер Чак Норрис

О смерти известного мастера боевых искусств и актера сообщила его семья в соцсетях. 

"С тяжелым сердцем наша семья сообщает о скоропостижной кончине нашего любимого Чака Норриса, которая произошла вчера утром. Хотя мы хотели бы оставить обстоятельства в тайне, пожалуйста, знайте, что он был окружен своей семьей и ушел с миром", — говорится в сообщении. 

TMZ сообщает, что Норрис был внезапно госпитализирован в среду или четверг. Накануне он тренировался и был в приподнятом настроении. 

Ему было 86 лет.
