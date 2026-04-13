Нові правила на кордоні з ЄС: замість штампів — біометрія

З 10 квітня 2026 року на зовнішніх кордонах країн, що підключені до системи EES, змінюється формат перевірки подорожуючих.
Тепер замість штампів у паспорті використовуватиметься електронна система обліку в’їзду та виїзду.
Що варто знати українцям:
під час першого перетину кордону можуть перевіряти паспорт, фотографувати та знімати відбитки пальців
нові правила діють для громадян третіх країн, які відвідують Шенгенську зону на короткий період — до 90 днів
українці з тимчасовим захистом або посвідкою на проживання під ці зміни не підпадають