Нові правила на кордоні з ЄС: замість штампів — біометрія

13 апреля 2026, 11:15

З 10 квітня 2026 року на зовнішніх кордонах країн, що підключені до системи EES, змінюється формат перевірки подорожуючих.

Тепер замість штампів у паспорті використовуватиметься електронна система обліку в’їзду та виїзду.Що варто знати українцям:

під час першого перетину кордону можуть перевіряти паспорт, фотографувати та знімати відбитки пальців

нові правила діють для громадян третіх країн, які відвідують Шенгенську зону на короткий період — до 90 днів

українці з тимчасовим захистом або посвідкою на проживання під ці зміни не підпадають