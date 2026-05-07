США закрывают Генконсульство в Пешаваре

7 мая 2026, 8:15

Госдеп США объявил о поэтапном закрытии Генерального консульства в Пешаваре.

Функции дипломатического взаимодействия с провинцией Хайбер-Пахтунхва будут переданы посольству США в Исламабаде. В заявлении Госдепа подчеркивается, что решение принято с учетом безопасности дипломатического персонала и необходимости более эффективного распределения ресурсов.Несмотря на изменение физического присутствия в Пешаваре, Вашингтон намерен сохранить активное взаимодействие с регионом. Ведомство заявило о продолжении работы по укреплению экономических связей, повышению региональной безопасности и продвижению интересов США в Пакистане.Дипломатическая деятельность будет продолжена через действующие представительства в Исламабаде, а также в Карачи и Лахор.