Бывший ученый Гарварда возглавил китайский институт нейротехнологий

8 мая 2026, 10:15

Американский ученый Чарльз Либер, ранее осужденный в США за сокрытие связей с Китаем, возглавил в Шэньчжэне новый государственный исследовательский институт, работающий над технологиями «мозг-компьютер».

По данным Reuters, 67-летний Либер руководит институтом i-BRAIN, который занимается разработкой интерфейсов для подключения электроники к человеческому мозгу. Эти технологии рассматриваются как перспективные в медицине, в частности для помощи парализованным пациентам и больным боковым амиотрофическим склерозом (БАС), но также вызывают интерес у военных из-за возможного применения для повышения когнитивных возможностей человека.Институт является частью Шэньчжэньской медицинской академии SMART, полностью финансируемой городскими властями. Бюджет академии на 2026 г. составляет ок. $153 млн и продолжает расти.