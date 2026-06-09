В школах Азербайджана заблокирован доступ в TikTok

9 июня 2026, 8:45

Об этом заявил замминистра науки и образования Гурбанов. По его словам, в целом доступ к интернету в школах ограничен.

«Доступ к таким темам, как терроризм, также заблокирован. В общей сложности ограничено более 200 опасных тем», - подчеркнул он.Кроме того, сегодня в Милли Меджлисе предложили установить минимальный возраст для регистрации в соцсетях с 16 лет. Было отмечено, что для возрастной группы 16–18 лет будет определен контролируемый механизм использования социальных сетей. Подростки этой возрастной группы смогут создавать аккаунты на платформах, но только с явного согласия их родителей.