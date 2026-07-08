Эрдоган выразил поддержку инициативе PURL по оказанию военной помощи Украине

«В отношении войны в Украине я разделяю видение мира президента Трампа и заявляю о своей поддержке инициативы по составлению списков приоритетных потребностей Украины. В дополнение к военной поддержке, которую мы оказываем Украине из собственных национальных запасов, мы будем продолжать вносить свой вклад в рамках программы PURL», - заявил президент Турции Эрдоган, выступая на заседании лидеров саммита НАТО в Анкаре. Он добавил, что поддерживая Украину, Турция также использует свои каналы связи, чтобы «подтолкнуть Россию к миру».
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