Китай демонструє мікро-БПЛА вагою 0,3 г для прихованої розвідки

17 июня 2026, 9:15

Національний університет оборонних технологій КНР (NUDT) представив мікродрон довжиною ~2 см і вагою 0,3 г — один із найменших розвідувальних пристроїв, публічно продемонстрованих будь-якою країною.



Принципова особливість не в конкретних ТТХ — а у зміні самої логіки розвідки: якщо раніше мінімізація розміру БПЛА означала компроміс у корисному навантаженні й дальності, то тут ставка робиться на нульову візуальну та радіолокаційну сигнатуру як головний захисний механізм.

Мікродрон оснащений мініатюрними камерами та мікрофонами для захоплення зображень, звуку та електронних сигналів.Крила б'ються зі швидкістю до 500 разів на секунду, що забезпечує тихий і хаотичний політ, який допомагає апарату зливатися з навколишнім середовищем. Керування здійснюється через смартфон.Водночас обмеження очевидні: короткий час польоту і базові сенсори дозволяють збирати розвідувальні дані лише у дуже обмеженому просторі протягом кількох хвилин.Вразливість до вітру через мізерну масу — окрема структурна проблема для польової експлуатації.Стратегічно важливо, що це не перший і не єдиний гравець: DARPA запустило програму HI-MEMS ще 2006 року — з імплантацією мікроелектроніки в живих комах. Китайський прототип є повністю роботизованою системою, що дає більший контроль і усуває етичні обмеження біологічних гібридів. Але головний висновок — не в поточній бойовій готовності платформи, а в напрямку: коли батареї та сенсори помістяться в 0,3 г, штаби і КП зіткнуться з загрозою, проти якої ні РЛС, ні охорона периметра принципово не допоможуть.