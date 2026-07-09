9 июля 2026, 13:45

У Києві судитимуть організатора ігор в покер, які він проводив без ліцензії

Киянина обвинувачують в організації в приміщенні одного із закладів харчування турнірів з покеру.



Клієнти користувались його незаконними послугами покер-клубу з липня 2025 по квітень 2026 року. При цьому ліцензії на проведення азартних ігор обвинувачений не мав.



Обладнання для незаконної організації азартних ігор вилучене.

