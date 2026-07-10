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10 июля 2026, 8:15
В Индонезии фермер добирается до работы и обратно на дроне
Мужик надёжно пристёгивается к беспилотнику, задаёт в программе нужную точку и отправляется в полёт.
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