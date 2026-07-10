NYT: Трамп намерен разрешить продажу Турции американских истребителей F-35

10 июля 2026, 9:15

Президент США Трамп в рамках визита в Анкаре сообщит турецкому коллеге Эрдогану о том, что американские власти готовы разрешить продажу Турции истребителей F-35.

Об этом пишет газета The New York Times, со ссылкой на источники. По ее сведениям, пока остается неясным, каким именно образом Трамп намерен реализовать такой шаг и обойти запрет Конгресса на поставку F-35 Турции. Неназванные представители американской администрации предположили, что для запуска возвращения Турции в программу F-35 лидеры могут обменяться официальными письмами.



По данным издания, американские чиновники не исключили, что глава Белого дома еще может изменить свое мнение.









