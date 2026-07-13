13 июля 2026, 11:15

Ракеты Patriot для Украины будут производить в Германии

После окончания войны производство может быть перенесено в Украину, отмечает агентство.



Украине удалось ускорить военные разработки в ходе войны после российского вторжения в 2022 году, однако эксперты по обороне говорят, что создание систем для уничтожения ракет, летящих со скоростью в несколько раз превышающей скорость звука, является сложнейшей задачей в ракетных технологиях.



Именно Германия могла бы ускорить процесс, поскольку она уже создала собственную производственную цепочку для перехватчиков PAC-2.

