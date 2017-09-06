6 сентября 2017, 12:15

"КрАЗ" набирает "обороты" в производстве военной техники

Предприятие группы «КрАЗ» - ПАО «Полтавский автоагрегатный завод», по итогам  работы в январе-августе 2017 года увеличил объем реализации продукции относительно аналогичного периода прошлого года на 32,6%.

При этом предприятие продало товаров на сумму  почти 106 млн.грн.  В том числе тормозной аппаратуры реализовано почти на 83 млн.грн ( прирост  28%), товаров народного потребления – свыше 20 млн.грн (69% прироста).

Экспорт в  общем объеме отгруженной за восемь месяцев 2017 года продукции составил 71,3%, в том числе тормозной аппаратуры – 80,8%.

За анализируемый период значительно увеличились поставки в страны СНГ, относительно этого же периода годом ранее.  В том числе, в Республику Беларусь  - на 57,5%, Киргизстан  -  65,7%, Казахстан  - более чем на 123%, Узбекистан  - более чем в 5 раз, Грузию более чем в 6 раз. Производились отгрузки новым потребителям в Молдове и Азербайджане. В целом, по итогам восьми месяцев 2017 года доля отгруженной на экспорт продукции возросла на 31,9% , в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В августе предприятие сработало тоже результативно, демонстрируя  рост показателей продаж и относительно аналогичного периода прошлого года,  и к предыдущему месяцу:  к августу  2016 года – на 26%, в том числе тормозной аппаратуры – на 14%, ТНП – 74%, а  в сравнении с июлем 2017 года – на 15%, в том числе тормозной аппаратуры – 17%, товаров народного потребления – 14%.



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