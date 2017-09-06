"КрАЗ" набирает "обороты" в производстве военной техники

6 сентября 2017, 12:15

Предприятие группы «КрАЗ» - ПАО «Полтавский автоагрегатный завод», по итогам работы в январе-августе 2017 года увеличил объем реализации продукции относительно аналогичного периода прошлого года на 32,6%.

При этом предприятие продало товаров на сумму почти 106 млн.грн. В том числе тормозной аппаратуры реализовано почти на 83 млн.грн ( прирост 28%), товаров народного потребления – свыше 20 млн.грн (69% прироста).

Экспорт в общем объеме отгруженной за восемь месяцев 2017 года продукции составил 71,3%, в том числе тормозной аппаратуры – 80,8%.

За анализируемый период значительно увеличились поставки в страны СНГ, относительно этого же периода годом ранее. В том числе, в Республику Беларусь - на 57,5%, Киргизстан - 65,7%, Казахстан - более чем на 123%, Узбекистан - более чем в 5 раз, Грузию более чем в 6 раз. Производились отгрузки новым потребителям в Молдове и Азербайджане. В целом, по итогам восьми месяцев 2017 года доля отгруженной на экспорт продукции возросла на 31,9% , в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В августе предприятие сработало тоже результативно, демонстрируя рост показателей продаж и относительно аналогичного периода прошлого года, и к предыдущему месяцу: к августу 2016 года – на 26%, в том числе тормозной аппаратуры – на 14%, ТНП – 74%, а в сравнении с июлем 2017 года – на 15%, в том числе тормозной аппаратуры – 17%, товаров народного потребления – 14%.





