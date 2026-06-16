Трамп: США скоро могут восстановить санкции в отношении российской нефти

16 июня 2026, 17:45

Об этом президент США сообщил на встрече с эмиратским коллегой во Франции. Американский лидер объяснил это возобновлением поставок нефти через Ормузский пролив.

Благодаря возобновлению судоходства через Ормузский пролив мировые цены на нефть начали стремительно снижаться, добавил он.



Касаясь сделки с Ираном Трамп сообщил, что отправит текст меморандума о взаимопонимании в Конгресс для рассмотрения. Он также отметил, что США стремятся утилизировать высокообогащенный иранский уран, а не забрать этот материал себе.

